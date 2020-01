Lara Malsiner ha salutato il trampolino di Zao, in Giappone, con un ottimo decimo posto. La 19enne di Ortisei ha totalizzato un punteggio pari a 186.8, sufficiente per mettersi alle spalle diverse avversarie ma non Eva Pinkelnig, prima anche nella prova odierna dopo il successo ottenuto lo scorso giovedì. L’austriaca si è messa dietro di solo 1,8 punti la compagna di squadra Chiara Hoelzl, mentre è Maren Lundby, dalla Norvegia, a completare il podio. Le altre due azzurre al via, ossia Manuela Malsiner ed Elena Runggaldier, non sono andate oltre rispettivamente la 34esima e 39esima posizione.

Ordine d’arrivo HS102 femminile Cdm Zao (Jpn)

1. PINKELNIG Eva AUT 226,5

2. HOELZL Chiara AUT 224,7

3. LUNDBY Maren NOR 213,1

4. TAKANASHI Sara JPN 206,9

5. ALTHAUS Katharina GER 202,1

10. MALSINER Lara ITA 186,8

34. MALSINER Manuela ITA 60,0

39. RUNGGALDIER Elena ITA 53,0

Valuta questo articolo