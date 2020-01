Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Franco Smith ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori che nella giornata odierna si sposteranno a Verona per proseguire la preparazione verso la gara di esordio al Guinness Sei Nazioni 2020 contro il Galles in programma sabato 1 febbraio alle 15.15 (italiane) al Principality Stadium di Cardiff, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

“Abbiamo fatto un lavoro fondamentale durante questa prima settimana di allenamenti insieme, ponendo le basi per l’immediato futuro. Tutti i giocatori hanno dato il massimo e mostrato una grande attenzione verso le indicazioni, oltre che una grande voglia di fare bene con la maglia della Nazionale Italiana facendosi trovare sempre pronti. Ci aspetta ora davanti una settimana altrettanto importante verso la partita contro il Galles” ha dichiarato Franco Smith, Capo Allenatore dell’Italia.

Mercoledì 29 è prevista la partenza per Cardiff, mentre giovedì alle 14 locali (15 italiane) sarà ufficializzata via comunicato stampa la formazione che affronterà il Galles nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2020.

Questa la lista di convocati.



Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 40 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby 13 caps) Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 26 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, esordiente)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 18 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 117 caps) Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 4 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 8 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 22 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 13 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 36 caps) Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 5 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 36 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)* Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 54 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 39 caps) Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 62 caps)*

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 23 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 16 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 29 caps)*

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 34 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

