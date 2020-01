Peroni di nuovo in campo insieme alla Federazione Italiana Rugby e al Rugby Italiano per il Torneo Sei Nazioni 2020. Per il 12° anno, il Peroni Terzo Tempo Village, sarà l’appuntamento del cuore per le migliaia di appassionati sportivi, dove condividere passione, divertimento e fair play, prima e dopo le partite degli Azzurri.

Allestito negli spazi del Parco del Foro Italico, il Peroni Terzo Tempo Village, da sempre ad ingresso gratuito, è prontissimo ad accogliere il grande pubblico italiano e straniero con un programma di attività per tutti: giochi, sfide, musica live, intrattenimento, e naturalmente birra di qualità, all’insegna del vero spirito del rugby.

Due gli appuntamenti del Peroni Terzo Tempo Village in questa nuova stagione del Sei Nazioni 2020, con una programmazione a partire dalle ore 10 per proseguire poi anche nel post-partita. Il primo è in calendario per sabato 22 febbraio, in occasione del match Italia-Scozia ed il secondo appuntamento sarà invece sabato 14 marzo a fare da cornice al match Italia-Inghilterra.

