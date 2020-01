Lo staff della Nazionale Italiana Rugby guidato da Franco Smith ha convocato Giovanni Pettinelli per il raduno in corso a Roma in sostituzione di David Sisi

Veneziano classe 1996, terza linea, 23 anni il prossimo 13 marzo – vigilia di Italia-Inghilterra – Pettinelli ha fatto la trafila delle Nazionali Giovanili FIR diventando capitano dell’Italia U18 prima del suo approdo nell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. E’ stato uno dei pilastri della Nazionale Under 20 – di cui ritrova in Nazionale Maggiore alcuni compagni come Riccioni e Minozzi – riuscendo ad esordire nell’allora Pro12 come permit player delle Zebre nell’anno in cui era in forza al Calvisano. Nel 2018 approda a Treviso e quest’anno a inizio gennaio ha ricevuto la prima chiamata per un raduno della Nazionale Italiana Rugby per un raduno di preparazione a Calvisano.

La terza linea azzurra sostituisce la seconda linea delle Zebre che proseguirà il percorso di recupero per il suo infortunio muscolare alla coscia destra presso il proprio club.

