Andrea Di Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale Femminile, ha definito la rosa delle Azzurre in vista dell’edizione 2020 del Torneo Femminile delle Sei Nazioni, la quattordicesima dall’ingresso dell’Italia nel Torneo (2007).

Fra le trenta atlete indicate dall’Head Coach azzurro figurano i nomi di due esordienti assolute: Silvia Arpano, pilone del CUS Milano, e Vittoria Ostuni Minuzzi, estremo-ala del Valsugana Rugby Padova. Entrambe avevano preso parte al raduno di Parma di inizio anno.

In seguito all’infortunio riportato da Manuela Furlan (lesione al cercine della spalla sinistra), costretta a dare il forfait per l’edizione 2020, Elisa Giordano assumerà i gradi di capitano, ruolo che ha già ricoperto a Bedford lo scorso 23 novembre contro l’Inghilterra nel secondo test match autunnale dell’Italdonne.

Elisa, terza linea e capitano del Valsugana Rugby Padova, ha esordito nel 2011 a Nizza contro la Francia nel Sei Nazioni; da allora ha vestito la maglia dell’Italia trentanove volte, realizzando 25 punti (5 mete). Un anno dopo il suo esordio con la Nazionale Maggiore ha preso parte ai Mondiali Seven Universitari di Brive conquistando la medaglia di bronzo.

Elisa esordirà nel Sei Nazioni nella veste di capitano il 2 febbraio all’Arms Park di Cardiff contro il Galles, prima giornata di gare; la settimana seguente l’Italdonne è attesa allo Stade Beaublanc di Limoges dalla Francia (sabato 8 febbraio). Per l’esordio di fronte al proprio pubblico si dovrà attendere il terzo turno: domenica 23 febbraio lo Stadio Giovanni Mari di Legnano (Milano) accoglierà per la prima volta l’Italia Femminile per il confronto con la Scozia (calcio d’inizio ore 18.10). Nella quarta giornata di gare l’Italia affronterà l’Irlanda all’Energia Park di Donnybrook (Dublino, 8 marzo) per chiudere il Sei Nazioni 2020 allo Stadio Plebiscito di Padova, domenica 15 marzo (calcio d’inizio ore 14.30), contro l’Inghilterra, squadra detentrice del Trofeo.

“Abbiamo un gruppo consolidato formato da giocatrici esperte e giovani che hanno voglia di affermarsi nel panorama rugbistico italiano e internazionale” – ha affermato Di Giandomenico – “I test match di novembre hanno svolto un ruolo importante nella marcia di avvicinamento verso il Sei Nazioni. Lavoriamo costantemente per migliorarci e per essere pronti in vista dell’esordio nel torneo in Galles. Della rosa azzurra fanno parte diverse giocatrici dotate di una buona leadership in grado di supportare la squadra nei momenti in cui serve una maggiore lucidità. Tra queste c’è Elisa che ha sicuramente tutte le caratteristiche per guidare l’Italia nel Torneo.”

Di seguito la rosa Azzurra.

Piloni

Silvia ARPANO (CUS Milano, esordiente)

Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 66 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 5 caps)

Erika SKOFKA (Valsugana R. Padova, 2 caps)

Silvia TURANI (HBS Colorno, 10 caps)

Tallonatori

Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, 2 caps)

Melissa BETTONI (Rennes, Francia, 54 caps)

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 14 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 18 caps)

Valentina RUZZA (Stade Francais, Francia, 31 caps)

Sara TOUNESI (HBS Colorno, 12 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, Francia, 43 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belveneroverdi, 23 caps)

Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 13 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 39 caps) – Capitano

Francesca SBERNA (Gloucester, Inghilterra, 4 caps)

Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 2 cap)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 91 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 52 caps)

Mediani di apertura

Micol CAVINA (Arredissima Villorba Rugby, 5 caps)

Veronica MADIA (HBS Colorno, 17 caps)

Laura PAGANINI (CUS Milano, 2 caps)

Centri

Beatrice CAPOMAGGI (Unione R. Capitolina, 1 cap)

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 39 caps)

Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 53 caps)

Ali/Estremi

Maria MAGATTI (CUS Milano, 30 caps)

Benedetta MANCINI (Unione R. Capitolina, 1 cap)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 12 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI ((Valsugana R. Padova, esordiente)

Camilla SARASSO (CUS Torino, 6 caps)

IL CALENDARIO 2020*

I giornata – Cardiff, domenica 2 febbraio – Arms Park, ore 13.00

Galles v Italia

II giornata – Limoges, sabato 8 febbraio – Stade Beaublanc, ore 20.00

Francia v Italia

III giornata – Legnano (MI), domenica 23 febbraio – Stadio Giovanni Mari, ore 18.10

Italia v Scozia

IV giornata – Donnybrook, domencia 8 marzo – Energia Park, ore 13.00

Irlanda v Italia

V giornata – Padova, domenica 15 marzo – Stadio del Plebiscito, ore 14.30

Italia v Inghilterra

*Nota: tutti gli orari sono espressi secondo il fuso orario locale

