Primo giorno di allenamenti al Payanini Center di Verona per la Nazionale Italiana Rugby che prosegue la marcia di avvicinamento al primo incontro del Guinness Sei Nazioni 2020 in programma sabato 1 febbraio al Principality Stadium di Cardiff alle 15.15 (italiane) contro il Galles, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Lavoro tra campo e palestra nella mattinata e seduta collettiva sul campo nel pomeriggio per gli Azzurri tra cui si rivede Alberto Sgarbi, centro e capitano del Benetton Rugby: “E’ una grande emozione essere tornato ad allenarmi con la maglia dell’Italia. Abbiamo un gruppo giovane con giocatori di esperienza creando un mix ottimo per lavorare insieme verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. E’ appena terminata una settimana dura di preparazione e adesso ne iniziamo una nuova ma altrettanto importante”.

“In tutti i ragazzi ho visto una forte volontà di crescere, non arrendendosi mai. Sarà una Italia che lavora duro curando ogni dettaglio. Tutte le squadre scendono in campo per vincere: la stessa cosa vale per noi. Dobbiamo costruire il nostro DNA e concentrarci step by step sulle prossime sfide che ci attendono. La partita è la finalizzazione del lavoro che si svolge durante la settimana: adesso la nostra testa è sull’esordio contro il Galles”.

Chiusura sul Benetton Rugby, squadra in cui ricopre il ruolo di capitano: “A Treviso abbiamo iniziato un percorso qualche anno fa. L’anno scorso abbiamo disputato una buonissima stagione e le aspettative per quest’anno sono le stesse. Stiamo lavorando bene, abbiamo mancato qualche opportunità importante ma la direzione è quella giusta”.

Nella mattinata di mercoledì l’Italia volerà verso Cardiff, mentre giovedì alle 14 locali (15 italiane) verrà annunciata la formazione che affronterà i campioni in carica del torneo via comunicato stampa. Alle 15 locali è in programma la conferenza stampa di Franco Smith – Capo Allenatore dell’Italia – presso l’Hilton Hotel di Cardiff.

Valuta questo articolo