Gli ultimi mesi del 2019 della Roma, coincisi con i primi del campionato 2019-2020, sono stati particolarmente positivi. I giallorossi hanno chiuso l’anno al quarto posto, frutto dell’ottimo lavoro di coach Fonseca e dei gol del reparto avanzato trascinato dal ritrovato bomber Dzeko.

Con la sosta natalizia però, si sa, fra una festa di troppo e qualche sgarro a tavola, si rischia di rientrare appesantiti in campo e subire una brutta battuta d’arresto. È quanto accaduto alla Roma alla ripresa del campionato, sconfitta dal Torino per 0-2 nell’anticipo domenicale (particolare eccezione) della 18ª Giornata di Serie A. Alla vigilia dell’Epifania, una Roma sprecona e poco cinica trova un’amara sconfitta nella calza della Befana. Un incidente di percorso, non di certo grave sul piano del gioco, vista la mole di occasioni create e l’ottimo Sirigu trovato a blindare la porta granata, ma pur sempre una sconfitta che permetterà alle inseguitrici di accorciare il distacco in classifica. Inizia bene invece il 2020 del Torino, trascinato dal solito ‘Gallo’ Belotti, autore di una doppietta, su azione e su rigore, in grado di portare 3 punti importanti in vista della risalita verso la zona Europa League.

Valuta questo articolo