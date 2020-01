Poche parole, utili per comprendere però il suo stato d’animo. Alessandro Florenzi lascia la Roma, trasferendosi in prestito secco al Valencia fino al termine della stagione. Una scelta dettata dal fatto di essere finito in fondo alle gerarchie di Fonseca, rischiando addirittura la convocazione per i prossimi Europei.

Intercettato prima della partenza per la Spagna, Florenzi ha promesso di parlare quando tutto sarà ufficiale: “non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire“.

