Di giorno fa il calciatore, di notte il supereroe. Nicolò Zaniolo, attualmente ai box per un lungo infortunio che lo terrà fuori per diverso tempo, è stato ritratto nei panni di Robin, la celebre spalla di Batman, in un murale apparso a Trastevere. L’opera è stata realizzata dall’artista Harry Greb, già famoso per aver realizzato il murale di Papa Francesco in versione Kill Bill. Un’opera che potrebbe essere di buon auspicio: se Nicolò Zaniolo dovesse recuperare dall’infortunio in tempo per gli Europei estivi, sarà davvero un supereroe!

