Un errore di Strakosha ha permesso alla Roma di andare in vantaggio, una papera di Pau Lopez ha permesso alla Lazio di pareggiare i conti. Il derby romano porta la firma, in negativo, dei due portieri. Ma se quello biancoceleste ha semplicemente calcolato i tempi dell’uscita, ostacolato anche da un movimento furbo e intelligente di Dzeko, quello giallorosso ha compiuto un errore clamoroso. Nel tentativo di allontanare un pallone, ormai destinato ad uscire, Pau Lopez ha smanacciato la sfera verso la propria porta, costringendo Smalling ad un salvataggio fortuito. La palla è arrivata ad Acerbi che sulla linea ha dovuto solo appoggiare in porta.

LAZIO (+140) WITH THE EQUALIZER❗️

A major goal keeping error by Pau López results in one of the most absurd goals you’ll ever see… pic.twitter.com/VLmEGVLr8y

— Action Network Soccer (@ActionNetSoccer) January 26, 2020