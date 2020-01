La vigilia del derby tra Roma e Lazio si fa rovente, colpa di un vergognoso striscione appeso all’esterno del centro sportivo ‘Fulvio Bernardini‘ di Trigoria. Alcuni supporters del club biancoceleste hanno preso di mira Nicolò Zaniolo, dedicandogli una frase davvero spiacevole: ‘Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma‘, con accanto l’immagine di una carrozzina per disabili. Lo striscione è rimasto appeso per poche ore, prima che gli addetti ai lavori di Trigoria intervenissero per toglierlo.

