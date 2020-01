La sconfitta con il Torino da riscattare, un ko pesantissimo che la Roma spera di dimenticare battendo all’Olimpico la Juventus nell’ultima giornata del girone d’andata.

Paulo Fonseca ci conta eccome e, intervenendo ai microfoni dei media presenti al Pitti Uomo di Firenze, ha rivelato: “dopo una sconfitta come quella contro il Torino è importante capire i propri errori, tante cose sono state fatte bene, altre invece no. Adesso lavoreremo ancora per migliorare. La partita con la Juve? Quella di Sarri è una grande squadra ed è in forma: mi aspetto una gara difficile perché hanno giocatori importanti e un ottimo allenatore. Mi piacciono questo tipo di appuntamenti, sono motivanti e penso che tutti aspettiamo momenti così. Cosa dirò a Cristiano Ronaldo? Spero che sia arrabbiato dopo la partita“.

