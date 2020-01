Lo scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma continua a non sbloccarsi, le due società sono al momento in contatto per provare a risolvere la questione, con l’obiettivo di evitare che tutto salti.

Il club giallorosso non ha nessuna intenzione di modificare l’accordo raggiunto, rimanendo ferma sul trasferimento a titolo definitivo oppure al massimo trasformandolo in prestito con obbligo. L’Inter vorrebbe un prestito con diritto, ma i capitolini si oppongono fermamente, minacciando di far saltare tutto. Intanto, Spinazzola non ha ancora svolto i test fisici questa mattina, in programma ad Appiano Gentile sotto gli occhi di Conte.

Valuta questo articolo