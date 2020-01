Piove sul bagnato in casa Roma. Sotto di due gol contro la Juventus, i giallorossi sono costretti a fare a meno di Nicolò Zaniolo a causa di un bruttissimo infortunio. Dopo uno scatto incredibile, da un’area all’altra in slalom, Zaniolo è finito a terra dopo un contatto con De Ligt e Rabiot. Un intervento che all’apparenza non sembrava cattivo, ma il giovane centrocampista della Roma ha chiesto subito il cambio con il volto trasfigurato dal dolore. Momenti d’apprensione per i tifosi giallorossi che hanno visto il loro campioncino uscire dal campo in barella, incapace di sollevarsi sulle proprie gambe, in lacrime e con il volto coperto dalle mani per tutto il tempo.

Gran jugada de Zaniolo que terminó de la peor manera, con Nicolò llorando y posible lesión fea en la rodilla derecha. Merda. pic.twitter.com/AwOcKkSbge — Maxi Friggieri (@MaxiFriggieri) January 12, 2020

Valuta questo articolo