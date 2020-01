Romanista, romano, simbolo della squadra ma ‘costretto’ a scegliere di andare via. Alessandro Florenzi ha lasciato la sua amata Roma per giocare di più, scegliendo di trasfersi al Valencia per non perdere il treno che porta all’Europeo.

Paulo Fonseca in conferenza stampa ha fatto chiarezza in merito alle motivazioni che hanno portato a questa scelta: “mai avuto problemi con la persona, auguro a Florenzi, di cuore, il meglio, e che sia felice. Ma io devo pensare alla squadra e non posso garantire a nessuno di giocare. Abbiamo avuto una conversazione onesta, diretta e serena. È un grandissimo professionista, è stato sempre qui con un grande atteggiamento da capitano, lui vuole giocare di più, ma io non posso prometterlo a nessuno. È andato per sua volontà, perché a fine stagione c’è l’Europeo. Non abbiamo pensato al futuro, vediamo dopo questi mesi cosa succederà, anche in base al suo rendimento a Valencia e in Nazionale. La passione dei tifosi è per la Roma, ma è normale che amino i giocatori romani, lo capisco. Se loro sono più tristi perché Florenzi è andato via lo comprendo, è una cosa bella, ma non è un problema per me. Anche altri giocatori in questa squadra hanno lo stesso sentimento. Se mi dispiace che non sia stato protagonista? Io e lui abbiamo parlato, è una persona con cui ho sempre avuto buoni rapporti, ha avuto sempre un giusto atteggiamento, ma il calcio è così, io devo pensare alla squadra”.

