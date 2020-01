L’annata tennistica 2020 è ancora agli inizi ed a Melbourne si sta giocando il primo Slam della stagione, gli Australian Open. E’ già però tempo di pensare al prossimo Roland Garros, date le tante novità annunciate in queste ore dagli organizzatori del torneo.



Come si può evincere dalla foto soprastante, un annuncio sul sito ufficiale del torneo dà una delle principali notizie legate all’edizione 2020 del Roland Garros. I quarti di finale si giocheranno interamente sul Philippe-Chatrier, il centrale in quel di Parigi. Tutto ciò garantirà anche equità di trattamento tra tutti i partecipanti ai quarti. Inoltre verrà inserita anche la sessione serale, con gli 8 quarti di finale del tabellone maschile e femminile che verranno condensati in due giornate davvero da favola per gli appassionati di tennis. Tutto ciò sarà possibile anche grazie al nuovo tetto retraibile sullo Chatrier, che permetterà di giocare con qualsiasi condizione meteo.

Valuta questo articolo