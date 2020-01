Roger Federer si appresta ad abbandonare definitivamente la Nike. Dopo il passaggio dal “baffo” ad Uniqlo per quanto concerne l’abbigliamento sportivo, il tennista svizzero aveva mantenuto comunque le calzature Nike, prima di cambiare idea in questi ultimi giorni, tagliando definitivamente con l’azienda americana.

Secondo le ultime novità riportate dal Corriere della sera, sembra infatti che Federer voglia legarsi per quanto concerne le scarpe alla neonata “On”, azienda svizzera sulla quale Roger ha investito, oltre ad esserne il testimonial. Per promuovere il marchio dunque, il tennista svizzero avrebbe intenzione di lasciare la Nike ed indossare le scarpe On nelle sue prossime uscite, staremo a vedere quali saranno i tempi ed i modi di questo addio, in attesa di riprendersi il marchio RF che per il momento è rimasto di proprietà della Nike.

