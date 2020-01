Una serata devastante per il Torino oggi davanti al pubblico granata allo Stadio Olimpico: l’Atalanta non ha avuto pietà per i suoi rivali portando a casa una vittoria strepitosa nell’anticipo del sabato sera della 21ª giornata di Serie A.

La squadra bergamasca, trascinata da un’ottimo Ilicic, che ha messo a segno una tripletta, ha letteralmente devastato e umiliato, con velocità e fantasia il Torino, trionfando 0-7, rilanciandosi nelle zone alte della classifica, agganciando la Roma al quarto posto.

Al Torino sono mancati fiato e grinta contro un’Atalanta di fuoco. Sorride dunque Gasperini, mentre i granata non possono far altro che uscire dal campo a testa bassa.

