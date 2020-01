Dopo il pareggio ricco di polemiche fra Inter e Cagliari, la 21ª Giornata di Serie A prosegue con tris di match che fanno da antipasto alle super sfide Roma-Lazio e Napoli-Juventus. Ottiene tre punti importanti il Parma che sale a quota 31 punti e aggancia Cagliari e Milan in zona Europa League. Successo netto per il Verona che rifila tre gol al Lecce e viaggia spedito verso una sicura salvezza. Sampdoria e Sassuolo si dividono un punto in uno zero a zero che regala poche emozioni.

Risultati Serie A 21ª Giornata:

Inter-Cagliari 1-1

Parma-Udinese 2-0

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Verona-Lecce 3-0

