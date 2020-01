Tre vittorie interne in altrettante partite giocate in questo pomeriggio di Serie A, successi fondamentali per Fiorentina e Sampdoria, che si allontanano dalla zona rossa della classifica.

Il Torino chiude invece la sua settimana perfetta vincendo contro un ottimo Bologna, dando seguito all’exploit di Roma e al passaggio del turno in Coppa Italia. Ai granata basta l’acuto di Berenguer nel primo tempo per piegare gli uomini di Mihajlovic, che nella ripresa si mangiano il pari due volte con Palacio. Pokerissimo invece della Sampdoria, che asfalta senza problemi il Brescia. Gli ospiti passano in vantaggio con Chancellor, prima che i doriani scatenino la propria ira.

Linetty e Jankto ribaltano il match prima dell’intervallo, nella ripresa poi chiudono i conti Caprari e Quagliarella con una doppietta. Successo striminzito infine per la Fiorentina al Franchi, Spal battuta 1-0 con la rete di Pezzella, utile ad interrompere un digiuno che durava dal 30 ottobre.

