Sono andati in scena questa sera i due anticipi della 17ª giornata di Serie A di basket. Splendido successo per il Banco di Sardegna contro la OriOra Pistoia, per 78-70: un trionfo che permette a Sassari di raggiungere la Virtus Bologna in vetta alla classifica, in attesa di scoprire cosa faranno domani le V Nere nella trasferta di Trento.

Trionfo anche per la Germani Brescia Basket, che ha avuto la meglio fuori casa contro l’Umana Reyer Venezia per 70-64. Grazie a questa vittoria la squadra bresciana sale al terzo posto in classifica.

