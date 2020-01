Grande spettacolo nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A di basket, una domenica non adatta ai deboli di cuore, caratterizzata dal big match giocato in serata tra Brescia e Olimpia Milano.

Grande vittoria per i padroni di casa, che si impongono 78-72 al termine di un match tiratissimo, risolto dagli uomini di coach Esposito nel terzo quarto, grazie ad un parziale di 27-17. Un successo che permette ai lombardi di mantenere il terzo posto in classifica, staccando proprio l’Olimpia Milano. Vittoria agevole invece per Sassari, che non lascia scampo al fanalino di coda Pesaro. Gli uomini di Pozzecco vincono 82-107 in trasferta, portando a casa il successo senza mai faticare. Nelle altre due partite domenicali, vincono davanti al proprio pubblico Varese e Brindisi, che non lasciano scampo a Trieste e Roma.

