Ancora una notte di partite NBA nel segno di Kobe Bryant: la pallacanestro americana difficilmente continua ad omaggiare ogni giorno il Black Mamba dopo la sua tragica scomparsa, con i gioctori in campo a regalare spettacolo.

E’ terminata all’overtime la sfida tra Indiana Pacers e Chicago Bulls, a spuntarla sono stati i padroni di casa col punteggio di 115-106, trascinati dai 25 punti di Warren.

Splendida vittoria per i Brooklyn Nets, che hanno superato col punteggio di 125-115 i Detroit Pistons grazie ad un ottimo Dinwiddie, a referto con 28 punti. Serata amara invece per i New York Knicks che hanno ceduto davanti al loro pubblico ai Memphis Grizzlies per 106-126.

Sorridono i San Antonio Spurs di Belinelli, a referto con 10 punti, che hanno trionfato sugli Utah Jazz per 127-120, trascinati dai 38 punti di DeRozan. Bene anche i Portland Trail Blazers, che hanno avuto la meglio sugli Houston Rockets per 125-112, nonostante i 39 punti e 10 rimbalzi di Westbrook.

Infine brutto ko per i Sacramento Kings, sconfitti dagli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, a referto con 19 punti.

