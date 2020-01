Notte di grande basket in quel di Los Angeles con due vittorie per Clippers e Lakers. In assenza di Kawhi Leonard, Montrezl Harrell trascina i Clippers al successo sui New York Knicks con 34 punti e 6 rimbalzi, coadiuvato dai 32 punti di Paul George. Ai Lakers basta la solita coppia formata da Anthony Davis (24 punti e 11 rimbalzi) e LeBron James (21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) per stendere i Pistons di Derrick Rose (28 punti). Ne fa 40 invece Devin Booker, ma non bastano ad evitare il ko dei Phoenix Suns contro i Memphis Grizzlies. Nelle altre partite della notte vittorie per i Timberwolves ai danni dei Cleveland Cavaliers e dei Miami Heat sui Portland Trail Blazers.

Risultati NBA:

Los Angeles Clippers-New York Knicks 135-132

Miami Heat-Portland Trail Blazers 122-111

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves 103-118

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 114-121

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons 106-99

