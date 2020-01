Marco Belinelli torna a brillare. In una stagione nella quale l’azzurro è finito ai margini delle rotazioni di coach Popovich, serviva una prestazione come quella messa a segno contro i Miami Heat: 12 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, nonché la tripla del +7 nel finale e i liberi che hanno messo in ghiaccio la gara (107-102). Belinelli è ancora utile alla causa Spurs. Per gli Heat non bastano i 21 punti e 16 rimbalzi e 6 assist di Bam Adebayo. Nell’altra gara della notte i Pacers trionfano al Pepsi Center di Denver (107-115) grazie a 4 prestazioni sontuose: Brogdon mette a segno 22 punti e 8 assist; Sabonis sfiora la tripla doppia con 22 punti, 15 rimbalzi e 9 assist; Warren ne mette 22; McDermott si ferma a 21 tirando 5/6 da 3 punti. Niente da fare per i Nuggets nonostante la doppia doppia di Jokic (30 punti e 10 rimbalzi).

