Se la sfida di Los Angeles, tra Lakers e Clippers, è stata rinviata a causa della tragica scomparsa di Kobe Bryant, tante altre partite di NBA sono andate in scena nella notte italiana, col Black Mamba nel cuore di tutti i giocatori, dello staff di tutte le squadre e dei tifosi

Vittoria per i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto i New York Knicks per 97-92, trascinati da un ottimo Rozier, a referto con 30 punti e 10 rimbalzi. Bene anche i Philadelphia 76ers, che hanno avuto la meglio sui Golden State Warriors, mentre i Cleveland Cavaliers hanno ceduto 111-125 ai New Orleans Pelicans di Melli, a referto con 11 punti.

Serata positiva per i Toronto Raptors, che hanno mandato al tappeto gli Atlanta Hawks col punteggio di 130-114, mentre i Denver Nuggets non sono riusciti ad avere la meglio sui Memphis Grizzlies, che si sono aggiudicati il match per 104-96.

Sconfitta casalinga per i Miami Heat, sconfitti dai Boston Celtics per 101-109, mentre i Milwaukee Bucks hanno fatto esultare tutti i loro spettatori per il successo sui Washington Wizards per 151-131, grazie ad uno strepitoso Middleton, a referto con ben 51 punti e 10 rimbalzi, affiancato dai 34 punti e 10 assist di Bledsoe. Ai Wizards non sono bastati i 47 punti di Beal.

Infine i Dallas Mavericks di Doncic, a referto con 21 punti, hanno ceduto ai Phoenix Suns trascinati dai 32 e 31 punti rispettivamente di Booker e Ayton, per 104-133.

