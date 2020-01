Giornata speciale negli Stati Uniti, il Martin Luther King Day regala spettacolo sul parquet, con tutte le squadre in campo per una sensazionale full immersion. Ad aprire le danze ci pensano Washington e Detroit, con i padroni di casa che si impongono 106-100 al termine di una gara ricca di pathos.

Beal e Bahinmi trascinano i Wizards al successo, piazzando ben 50 punti in due, quasi la metà dell’intero bottino di squadra. Sorrisi anche per i Raptors, che violano il parquet di Atlanta nonostante la super prestazione di Trae Young, autore di 42 punti e 15 assist. Toronto si impone 117-122, centrando la quarta vittoria consecutiva. Successo infine anche per Philadelphia, che sbanca Brooklyn 111-117. Sugli scudi un monumentale Simmons, capace di piazzare una splendida tripla doppia con 34 punti, 12 rimbalzi e 12 assist.

