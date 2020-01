Nottata ricca di incontri in campo NBA, nottata nella quale vi sono state sì conferme, ma anche qualche piccola sorpresa. L’incontro forse più atteso era quello tra Lakers e Mavericks, con il facci a faccia tra due possibili Mvp: Doncic e James. Ebbene, ad avere la meglio è stato Lebron con i suoi 35 punti, ma ancor più importante è stata la vittoria dei losangelini 129-114.

Pronta è arrivata anche la risposta dell’altra squadra della città, i Clippers, capaci di sconfiggere i derelitti Warriors 109-100 con 36 punti di Leonard. Sconfitte invece per due squadre in piena corsa per i playoff come Miami e San Antonio. Butler e soci hanno infatti ceduto 117-113 in un incontro molto equilibrato contro i Nets, guidati da un super Dinwidde da 28 punti. Belinelli e soci invece hanno perso 121-134 contro Memphis, con l’azzurro entrato solo per 2 minuti in campo. Negli altri incontri della notte, da sottolineare il successo dei Bucks contro i Kings 127-106, vittorie per Pelicans e Washington rispettivamente contro Knicks ed Atlanta coi punteggi di 123-111 e 111-101.

Infine mancano alll’appello i risultati di altre tre squadre che sembrano volare verso un posto nella post season. Jazz vittoriosi contro Charlotte 109-92, Pacers bene contro i Bulls 116-105, infine sconfitta per Orlando contro Phoenix 94-98 con 24 punti di Booker.

Valuta questo articolo