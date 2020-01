Quattro le sfide di NBA che sono andate in scena nella notte italiana tra schiacciate, giocate da urlo e tanto spettacolo. E’ terminata all’overtime la partita tra Detroit Pistons e Brooklyn Nets, con i padroni di casa che sono stati costretti ad arrendersi ai rivali col punteggio di 111-121. Uno strepitoso Irving ha trascinato i Nets alla vittoria con ben 45 punti, ben supportato dai 20 punti e 15 rimbalzi di Allen.

Serata amara per i Cleveland Cavaliers che hanno ceduto ai Chicago Bulls per 106-118. Ai padroni di casa non sono bastati i 20 punti ed 11 rimbalzi di Kevin Love, mentre a fare la differenza nei Bulls è stato LaVine, a refenrto con 44 punti e 10 rimbalzi.

Sorridono gli Oklahoma City Thunder, che hanno mandato al tappeto i Minnesota Timberwolves per 104-113. Tra i padroni di casa si è messo in mostra Towns, con i suoi 37 punti, che non sono bastati però a Minnesota per trionfare. E’ stato invece Schroder il miglior realizzatore dei Thunder, con 26 punti.

Infine sorridono i Philadelphia 76ers, che hanno avuto la meglio sui Los Angeles Lakers per 108-91. Bene Harris, a referto con 29 punti, affiancato dai 28 punti e 10 rimbalzi di Simmons, mentre ai Lakers non sono bastati i 31 e 29 punti rispettivamente di Davis e James.

