L’esordio di Zion Williamson è finalmente arrivato. Dopo lunghi mesi d’attese, nei quali è stato fermo per infortunio, il rookie dei Pelicans è sceso in campo per la prima volta in stagione giocando 18 minuti nei quali ha messo a segno 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Un bottino di tutto rispetto, che però non è riuscito a fermare gli Spurs di un super Aldridge da 32 punti e 14 rimbalzi.

Chi non si ferma invece è il duo composto da LeBron James (21 punti) e Anthony Davis (28 punti) che regalano ai Lakers la 35ª vittoria stagionale batte in trasferta i Knicks. Delusione per l’altra metà di Los Angeles: i Clippers, privi di Kawhi Leonard e Paul George, crollano contro gli Hawks di Collins (33 punti e 16 rimbalzi).

Dopo una brutta serie di ko, i Rockets tornano al successo guidati dai 28 punti, 16 rimbalzi e 8 assist di Russell Westbrook che insieme ai 27 punti di James Harden archiviano la pratica Nuggets. Ad Est i Raptors di Vanvleet (22 punti) superano i Sixers orfani di Embiid, mentre i Boston Celtics, con Tatum sugli scudi (23 punti), liquidano i Grizzlies.

Nelle altre gare della notte da segnalare il successo dei Pistons contro i Kings, la vittoria esternta dei Thunder sul parquet dei Magic, il trionfo degli Heat all’overtime sugli Wizards, la vittoria csalinga dei Bulls sui Timberwolves e i colpi in trasferta di Pacers e Jazz in casa di Suns e Warriors.

Risultati NBA:

