Notte NBA ricca di incontri, con Luka Doncic ancora una volta protagonista. 35 in 34 minuti per il play di Dallas, il quale ha trascinato la sua squadra al successo contro Portland 112-120, grazie anche ai 20 di Hardaway Jr. Sconfitta per Danilo Gallinari ed i suoi Thunder, 115-108 contro Miami, nonostante i 27 dell’azzurro ancora in grande spolvero ed al centro di voci di mercato.

Continuano a ben figurare anche i Pacers, successo nella notte 114-116 contro Minnesota, grazie anche ai 28 di TJ Warren, 27 invece per Towns. Spurs di Belinelli sconfitti di misura da Trae Toung (31) ed i suoi Hawks. 121-120 con 9 punti messi a referto dal Beli in 17 minuti di utilizzo. Valanga Raptors abbattutasi su Washington, 140-111 in favore dei canadesi, nelle altre due gare giocate nella notte vittoria dei 76Ers 100-89 sui Bulls e di Memphis 113-109 contro Cleveland.

Valuta questo articolo