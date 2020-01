risultati nba

Tornano sul parquet i Los Angeles Clippers dopo il rinvio del derby con i Lakers per la morte di Kobe Bryant, una ripresa non proprio positiva per gli uomini di coach Rivers, costretti ad inchinarsi allo Staples Center ai Kings di Sacramento.

Williams e Harrell non bastano ai padroni di casa, che cedono sotto i colpi di un fenomenale Fox, capace di piazzare 34 punti e 8 assist. Successo esterno anche per i Toronto Raptors che, sfruttando la serata positiva di Ibaka e Lowry, sbanca il parquet di Cleveland con il risultato di 109-115. Sorridono davanti al proprio pubblico invece i Washington Wizards, che superano Charlotte 121-107. Sfiora la tripla doppia Beal, fermandosi a 34 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Continua la striscia positiva di Trae Young, mvp nella vittoria di Atlanta su Philadelphia. L’americano piazza 39 punti e 18 assist nel successo per 127-117 degli Hawks su i Sixers. Prosegue la stagione nerissima invece di Golden State, che cede al cospetto di Boston con il punteggio di 119-104. Sorrisi infine anche per Denver, che non lascia scampo a Utah stendendola 106-100.

