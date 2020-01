Risultati NBA

Ancora sconvolti dalla morte di Kobe Bryant, i giocatori NBA scendono regolarmente in campo per le partite della notte. La lega va avanti, nel nome del Mamba. Non gioca James Harden, ma ai Rockets ne fa le veci Eric Gordon firmando 50 punti nel successo sul campo dei Jazz. Vittoria importante per i Sacramento Kings che all’overtime battono i Timberwolves in trasferta, trascinati dai 42 punti di Buddy Hield. Successo esterno anche per i Mavericks guidati dal solito Luka Doncic (29 punti, 11 rimbalzi e 5 assist) nella vittoria su OKC. I 21 punti di Robinson e la tripla doppia di Adebayo (20 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) bastano a Miami per piegare Orlando. Nelle altre due gare della notte colpo Cavs in casa dei Pistons e vittoria per i Chicago Bulls sugli Spurs.

