Serata magica per Danilo Gallinari e per gli Oklahoma City Thunder che, nella notte NBA, si sbarazzano di Atlanta e centrano la quarta vittoria consecutiva. OKC si impone 140-111, dimostrando una superiorità imbarazzante grazie alle giocate dei propri campioni. Tra questi c’è anche il Gallo, che segna 25 punti in soli 28 minuti di gioco, con 7/10 al tiro, 4/6 dall’arco, 6 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Shai Gilgeous-Alexander con 24 punti a referto e Chris Paul, che dà il proprio contributo con 18 punti e 6 assist.

In una serata complicata per James Harden, autore di soli 12 punti, ci pensa Russell Westbrook a trascinare Houston al successo contro Minnesota. L’americano mette a referto 45 punti – massimo in stagione – oltre a 10 assist, 6 rimbalzi e un clamoroso 16/27 dal campo. Niente da fare per gli Hawks, nonostante i 30 punti di Towns e i 28 di Wiggins.

Quinto successo nelle ultime sette gare per i Nuggets, che si impongono sul parquet dei Pelicans con il punteggio di 106-113. Zero minuti in campo per Nicolò Melli, rimasto a guardare la disfatta dei propri compagni per l’intero arco dell’incontro. Fallisce l’appuntamento con la prima vittoria in NBA Zion Williamson, autore comunque di una buona prestazione condita da 15 punti, 6 rimbalzi e una stoppata da highlights.

Sconfitta casalinga per Detroit, che si arrende 112-125 alla superiorità di Memphis, che sorride grazie alla coppia Jackson-Brooks. Successo esterno anche per i Boston Celtics, che sfruttano la serata di grazia di Kemba Walker per stendere Orlando 98-109. L’americano mette a referto 37 punti, 2 rimbalzi e 6 assist che lo rendono l’MVP dell’incontro.

Pascal Siakam e Kyle Lowry regalano invece la vittoria a Toronto, che non lascia scampo ai Knicks imponendosi 112-118 al termine di una partita davvero combattuta. Sconfitta casalinga per i Chicago Bulls, che abbassano la testa al cospetto di Sacramento. Successo esterno per i Clippers, che esultano grazie ad un pazzesco Kawhi Leonard, autore di una splendida tripla doppia che piega la resistenza di Miami.

Nessun punto e solo tre minuti in campo per Marco Belinelli nella sconfitta di San Antonio contro Phoenix, che interrompe così una striscia di 11 ko consecutivi incassati all’AT&T Center. Serata da dimenticare per gli Spurs, che pagano un pessimo secondo quarto chiuso con un parziale di 16-34. D’Angelo Russell e Draymond Green non riescono ad evitare la i evitare la terza sconfitta in fila per Golden State, la 13ª nelle ultime 14 in una regular season che i vice-campioni NBA sperano finisca il prima possibile. Indiana si impone 118-129, con Warren e McDermott sugli scudi.

Valuta questo articolo