Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers che, nella notte italiana, superano a domicilio i Brooklyn Nets con una prestazione di squadra davvero convincente. Sugli scudi il solito LeBron James, capace di mettere a referto una splendida tripla doppia, caratterizzata da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

I giallo-viola si impongono 113-128, ai padroni di casa non basta un positivo Irving per evitare la sconfitta, la quinta consecutiva. Vittoria esterna anche per i Washington Wizards, che non lasciano scampo a Cleveland. Sul parquet del Rocket Mortgage FieldHouse, Beal trascina i suoi al successo segnando ben 36 punti. Nell’ultima sfida della notte, uno spaventoso Lillard non basta a Portland per avere la meglio su Dallas. L’americano mette a referto ben 47 punti, ma non servono a molto al cospetto dei Mavericks, che si impongono 125-133 grazie al solito Luka Doncic.

