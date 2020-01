L’Olimpia Milano soffre… ma vince. Arriva un successo complicato per la squadra meneghina che al Mediolanum Forum va sotto contro un buon Bayern e si affida ai 16 punti di Micov per orchestrare una rimonta che si concretizza solo nel finale del quarto periodo di gioco. L’Olimpia Milano resta ancora in ottava posizione e tiene a bada il Fenerbahce di Sloukas (16 punti) che ha sconfitto l’Alba Berlino.

In zona Playoff tre inseguitrici di lusso mettono pressione all’Anadolu Efes. Il CSKA Mosca si aggiudica il derby contro il Khimki grazie ai 21 punti di Mike James; il Barcellona trascinato dai 21 punti di Delaney e Kuric stende lo Zenit San Pietroburgo; mentre il Real Madrid si affida ai 19 punti di Randolph per battere il Maccabi.

Di seguito i risultati di tutte le gare della 22ª Giornata di Eurolega:

Khimki Mosca-CSKA Mosca 69-78

Alba Berlin-Fenerbahce 70-74

Olympiakos-Baskonia 80-70

Maccabi Tel Aviv-Real Madrid 77-81

Lione Villeurbanne-Zalgiris Kaunas 74-79

Barcellona-Zenit San Pietroburgo 90-72

Olimpia Milano-Bayern 79-78

