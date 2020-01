Si è conclusa oggi una nuova giornata di Eurolega. L’Olimpia Milano è scesa in campo ieri, ma altre tre partite sono andate in scena oggi. Lo Zenit Petersburg ha trionfato contro il Baskonia per 72-66, mentre la Stella Rossa ha ceduto allo Zalgiris Kaunas col punteggio di 70-76. Infine splendida vittoria del Panathinaikos sul Bayern, col risultato di 98-83. L’Anadolu Efes continua a guidare la classifica, davanti al Real Madrid e al Maccabi Tel Aviv.

