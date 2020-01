Archiviata la sconfitta subita nell’ultimo turno contro il CSKA Mosca, l’Olimpia Milano torna alla vittoria in Eurolega superando al Forum lo Zenit San Pietroburgo, piegato con il risultato di 73-72.

Partita tiratissima, risolta dagli uomini di coach Messina nell’ultima frazione, chiusa con il decisivo parziale di 18-16 per i padroni di casa. Tredici i punti per Micov, dieci invece quelli di Scola, autentico trascinatore dell‘Olimpia nei momenti decisivi del match. Grazie a questa vittoria, la squadra di Messina chiude il girone d’andata con un bilancio positivo, caratterizzato da 9 successi e 8 sconfitte.

Davanti non perdono un colpo Efes e Real Madrid, capaci di sbarazzarsi senza problemi di Khimki e Lyon-Villeurbanne. Successo in trasferta invece per il Panathinaikos che viola il parquet del CSKA Mosca, mentre il Valencia si impone senza patemi sull’Alba Berlin.

Risultati Eurolega:

CSKA Mosca-Panathinaikos 102-106

Anadolu Efes-Khimki 101-82

Lyon Villeurbanne-Real Madrid 77-87

Olimpia Milano-Zenit 73-72

Valencia-Alba Berlin 91-77

