Serata da favola per l’Olimpia Milano: la squadra guidata da Ettore Messina ha trionfato questa sera, nel giorno delsuo 84° compleanno, nel primo turno di ritorno di Eurolega. La squadra milanese ha trionfato davanti al suo pubblico col punteggio di 96-87 contro il Panathinaikos. Un successo che permette all’Olimpia di superare i greci in classifica al sesto posto.

Ko l’Alba Berlin, che ha ceduto davanti al suo pubblico al Maccabi Tel Aviv per 89-95. Sorride il Fenerbahce, che ha battuto in trasferta il Baskonia per 65-79 mentre lo Zalgiris Kaunas è stato sconfitti dal Real Madrid per 88-82.

