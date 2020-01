Ancora una serata di spettacolo con le squadre di basket impegnate in Eurolega. L’Olimpia Milano è scesa in campo ieri, trionfando nel giorno del suo 84° compleanno, ma altre 5 sfide si sono disputate oggi. Sorride lo Zenit Petersburg, che ha trionfato in trasferta contro il Khimki, per 81.83.

Niente da fare per il Bayern, che ha ceduto davanti al suo pubblico al CSKA Mosca per 77-84, mentre la Stella Rossa ha portato a casa un ottimo risultato con la vittoria sul Lyon Villeurbanne per 80-83.

Ko il Barcellona, che ha ceduto all’Anadolu Efes per 82-86, infine il Valencia ha ceduto all’Olympiakos per 91-93.

Al comando della classifica l’Anadolu Efes, seguito da Real Madrid e Barcellona.

Valuta questo articolo