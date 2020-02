Solo due le partite di Eurolega andate in scena oggi: se l’Olimpia Milano ha dato spettacolo ieri in campo davanti al suo pubblico, omaggiando Kobe Bryant, oggi è stato il turno della capolista. L’Anadolu Efes ha trionfato senza troppe difficoltà in casa della Stella Rossa, col punteggio di 78-85. Sorride anche il Valencia, che ha mandato al tappeto davanti al suo pubblico il Panathinaikos, col punteggio di 94-87.

Valuta questo articolo