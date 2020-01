Doppio appuntamento con l’Eurolega questa settimana: tantissime le sfide in questa seconda giornata del secondo turno. Sorride il CSKA Mosca che ha avuto la meglio, per 94-90, col Baskonia. Niente da fare invece per lo Zenit Petersburg, che ha ceduto davanti al suo pubblico al Valencia, per 81-86. Benissimo l’Anadolu Efes che ha trionfato col punteggio di 101-74 contro il Lyon-Villeurbanne, confermandosi in vetta alla classifica.

E’ terminata dopo un tempo supplementare invece la sfida tra Stella Rossa e Alba Berlin, con gli ospiti che hanno avuto la meglio sui padroni di casa col punteggio di 85-94. Successo per l’Olympiakos contro il Bayern per 89-72 mentre lo Zalgiris Kaunas non è riuscito ad avere la megli sul Panathinaikos, cedendo ai greci per 96-94.

Valuta questo articolo