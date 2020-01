Una serata ricca di sfide in Eurolega: l’Olimpia Milano scenderà in campo domani, ma oggi non è mancato lo spettacolo. Sorride il CSKA Mosca, che ha trionfato in casa contro il Valencia, col punteggio di 81-70.

Niente da fare invece per l’Olympiakos, che ha ceduto allo Zenit Petersburg per 91-87, mentre il Bayern ha mandato al tappeto il Maccabi Tel Aviv col punteggio di 80-68.

Serata amara per la Stella Rossa, che si è arresa al Barcellona per 86-82, mentre il Baskonia festeggia per la vittoria contro il Khimki per 83-79.

