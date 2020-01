Il secondo giorno dell’anno nuovo porta con sé un nuovo turno di Eurolega. Subito in campo 8 squadre, con risultati sorprendenti. Le feste hanno sicuramente appesantito Maccabi Tel Aviv e Barcellona, sconfitte nelle gare delle serata. Gli israeliani crollano sotto i colpi dello Zalgiris di Lekavicius (23 punti), mentre i catalani si arrendono al Baskonia di Henry (23 punti). Torna al successo il Fenerbahce di Gigi Datome (15 punti), che batte l’Olympiakos grazie a un De Colo in stato di grazia (32 punti). Vittoria anche per la Stella Rossa di Brown e Punter (15 punti a testa) sul Bayern.

I risultati della 17ª Giornata di Eurolega:

Stella Rossa-Bayern Monaco 93-63

Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 73-68

Olympiakos-Fenerbahce 87-96

Baskonia-Barcellona 76-64

