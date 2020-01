Radja Nainggolan sognava questo momento da tempo: il calciatore olandese si è preso la sua rivincita sull’Inter dopo la decisione del club nerazzurro di non tenerlo con sè nel mercato estivo.

Reduce da due pareggi consecutivi in Serie A, l’Inter di Antonio Conte non riesce a sbloccarsi, venendo nuovamente frenata nella sua corsa allo Scudetto, rischiando adesso di ritrovarsi a -6 in caso di vittoria della Juventus contro il Napoli questa sera.

Nel lunch mantch della 21ª giornata di Serie A, il Cagliari è riuscito a mettere in difficoltà l’Inter, chiudendo il match col risultato di 1-1 con Lautaro Martinez e Nainggolan a segno. L’Inter è scesa in campo oggi con poca personalità nei primi minuti di gioco, nei quali il Cagliari ha gestito il possesso palla. Al 29′ è arrivato però il vantaggio dell’Inter, nonostante le lamentele dei sardi per una spinta dell’argentino su Walukiewicz.

A 12′ dallo scadere è arrivato il gol dell’ex, con Nainggolan che ha trovato la rete calciando dalla distanza e spiazzando Handanovic grazie ad una deviazione di Bastoni. L’Inter dunque saluta il suo pubblico di certo non orgogliosa del risultato ottenuto, consapevole di dover lavorare e meditare a fondo per ritrovare la vittoria e proseguire la corsa allo Scudetto, ancora aperta.

Valuta questo articolo