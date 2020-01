Anche per gli arbritri è stato impossibile trattenere le risate a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita di Fa Cup tra Tottenham e Middlesbrough di due giorni fa. Hudson Keane, figlio di Robbie, ha spiazzato tutti con un gesto davvero sorprendente. Il piccolo è corso verso centrocampo, rubando il pallone posizionato per il calcio d’inizio del match, per poi proseguire la sua corsa verso la porta. Incitato da tutti i tifosi dello stadio, il dolce Hudson ha poi calciato in porta, segnando un gol, tra il boato degli spettatori che con applausi e cori hanno dimostrato la loro approvazione.