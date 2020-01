La stagione 2020 di MotoGp si avvicina sempre più: la settimana scorsa la Ducati ha presentato la nuova Desmosedici Gp, con la quale Petrucci e Dovizioso sfrecceranno in pista quest’anno, mentre tra pochi giorni anche Honda, Yamaha, Suzuki e gli altri team toglieranno i veli alle nuove moto.

Intanto, Marc Marquez, reduce da un tosto intervento alla spalla, lavora sodo per provare a recuperare al meglio in vista dei test in programma dal 7 al 9 febbraio a Sepang. Un recupero lungo e tosto per il campione del mondo in carica che ha pubblicato sui social video dei suoi allenamenti e delle sue terapie: “è un recupero lungo ma continuiamo a lavorare“, ha scritto Marquez.

