Grandi sorrisi in casa Real Madrid per la vittoria della Supercoppa di Spagna, conquistata a Jeddah contro l’Atletico.

Un trionfo arrivato ai calci di rigore che ha esaltato e non poco Florentino Perez, felicissimo per l’ennesimo trofeo portato a casa. Interrogato dalla tv saudita sul mercato dei blancos, il numero uno del Real ha allontanato l’arrivo di Pogba: “non so chi sia. Noi punteremo su Valverde, che sarà una delle grandi stelle di questa squadra nei prossimi anni. A gennaio non ci saranno acquisti. Zidane? Ha fatto il pieno di finali. Speriamo ci conduca ad altre vittorie, è stato un grande giocatore e ora è un grande allenatore, una benedizione dal cielo“.

