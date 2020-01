Kimi Raikkonen risulta essere al momento l’ultimo campione del mondo della Ferrari, un titolo arrivato nel 2007 e rimasto lì a ricordare al Cavallino i propri anni di digiuno.

Un prestigioso riconoscimento per Iceman che, tuttavia, perderebbe di importanza nel caso in cui dovesse vincere il Mondiale Rally, come ammesso dallo stesso pilota finlandese ai microfoni del magazine della Red Bull ‘Red Bulletin’: “vincere un Mondiale Rally per me significherebbe più del mio campionato di Formula 1. Nessuno l’ha mai fatto prima, questo è un altro aspetto che lo rende interessante per me”.

