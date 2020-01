Rafa Nadal ha duramente criticato il comportamento di alcuni tifosi serbi a seguito della finale dell’ATP Cup. Il fenomeno spagnolo ha perso contro Djokovic nel secondo singolare dell’atto finale e nel corso della conferenza stampa in spagnolo ha inveito contro i tifosi serbi, alcuni dei quali non si sarebbero comportati al meglio durante l’incontro, a detta di Rafa.

Le parole di Nadal, riportate da Marca, sono state molto dure: “Ho già vissuto alcuni episodi con alcuni tifosi che si possono definire tifosi… e non sono australiani. Alcuni vanno sugli spalti con più sostanze nel corpo di quelle che dovrebbero avere e non capiscono molto di questo sport. Adoro il supporto per il loro giocatore e il loro paese, è una parte molto bella di questo sport, ma devi anche rispettare l’altro giocatore“. Parole forti dunque da parte dello spagnolo.

Valuta questo articolo